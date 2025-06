Inaugurato il primo museo in Lombardia dedicato alla caccia e alla pesca

Fischietti per i richiami, stampe con immagini degli uccelli della zona, riviste e pubblicazioni, canne da pesca, mulinelli, oggetti in ceramica con stampato immagini collegate all’attività di cacciatori e pescatori. E’ il materiale che i visitatori potranno ammirare all’interno delle sale del primo museo in Lombardia dedicato alla caccia e alla pesca, che è stato inaugurato ieri nelle ex scuole elementari di Selino Alto, frazione del comune di Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna. La struttura è nata dalla collaborazione tra il Comune di San Omobono Terme e l’associazione Cpa -Caccia pesca ambiente.

"Sono molto orgoglioso di poter vivere in prima persona l’inaugurazione di questo museo insieme agli amici del Cpa - ha sottolineato il sindaco di S.Omobono Terme, Ivo Sauro Manzoni- ritengo che questa struttura possa contribuire alla conoscenza delle buone pratiche di molti cacciatori e pescatori che praticano la loro passione mantenendo sempre prioritaria la tutela dell’ambiente". A partire da settembre, su prenotazione, sarà aperto alle visite didattiche delle scolaresche delle scuole primarie e medie". M.A.