Il vero amore vi lascia libere: non è possesso

on bisogna lapidare l’amore” . “L’amore non è un braccio di ferro. E’ un abbraccio“. “Se c’è qualcosa di Divino quello è l’amore. E se Dio c’è, è Amore“. “Omnia vincit Amor“. “L’amore non uccide mai“. “L’amore è libertà di essere“. “Se ami, fa ciò che vuoi perché l’amore ti fa fare solo il Bene”". Se ho utilizzato, per iniziare questo articolo, frasi di amore e di speranza , è per contrastare, con l’arte del pensiero, con la poesia, con la fede, con la cultura, l’orrore dell’ultimo feroce femminicidio che la cronaca nera di questi giorni ha registrato: quello di Martina Carbonaro, 14 anni, di Afragola. Martina è stata lapidata dal suo fidanzato di 19 anni, Alessio Tucci perché, a quanto pare, aveva deciso di lasciarlo. E che quella decisione fosse espressione di un’età, di una crescita, di una conflittualità, di un travaglio sentimentale di grande intensità e che tutto questo rappresentasse per Martina - bella, intelligente, sensibile, creativa com’era,- sia una ricerca di consenso sia l’espressione di una subalternità e di timore di non essere “affidabile”, , lo evidenziano le sue lettere e i biglietti rivolti proprio al suo fidanzato assassino.

"Ti prometto che ti amerò per sempre anche quando saremo arrabbiati, confusi, delusi...". "Ti ho fatto perdere la fiducia in me, ma cercherò di farti fidare giorno dopo giorno….".

Nel rileggere queste frasi dopo l’atroce fine di Martina, quella che mi pare sia più sconvolgente e rivelatrice della sua condizione psicologica, è laddove affida al sorriso del suo futuro assassino la possibilità che "ogni male possa essere guarito". E, ancora, quando gli scrive: "Le tue mani sono pronte ad allontanare ogni male". Pertanto, sono "il potere degli occhi che fa tremare il cuore", il sorriso, la dolcezza ma, soprattutto, le mani, la “caramella cattiva” che spezzerà la vita di Martina. E che, al contempo, evidenzia la morbosa e, sempre più spesso, mortale gravità del meccanismo abbandonico che spinge certi maschi – e soprattutto i maschi!- a perseguitare, a intimidire e, perfino, a giustiziare la donna che dice “no” al loro bisogno di presenza, dominio, controllo.