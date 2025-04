Il segreto di un’opera

BisesNel mio lavoro le anteprime sono importanti e danno rilevanza. Se inaugura una mostra che interessa per passione personale o perché la si vuole raccontare al proprio pubblico, la preview dedicata a giornalisti, content creator e influencer è l’occasione giusta per esserci e dare la notizia fresca fresca condita da immagini che invoglieranno chi ti segue ad affollare le prenotazioni. Ma non sempre il tuo nome compare dove vorresti e quando la Fondazione Arnaldo Pomodoro ha invitato alcuni colleghi a scoprire l’opera “Ingresso al labirinto” io non c’ero. Ho rosicato, come si suol dire? Ho rosicato, lo ammetto, ma invece di inerpicarsi su sciocchi rancori come qualcuno usa fare, ho ammirato il contenuto ben fatto di Caterina Zanzi (alias Conoscounposto) e ho letteralmente planato sul sito per aggiudicarmi una delle poche visite guidate rimaste disponibili.

Arnaldo Pomodoro, 99 anni a Giugno, ha realizzato questo suo monumentale lavoro tra il 1995 e il 2011 in quello che all’epoca era il suo atelier in via Solari, negli ex spazi industriali dismessi alla fine degli anni ’60, oggi show-room della maison Fendi. Si tratta di un labirinto in cui il visitatore è invitato a mettersi in relazione con ciò che lo circonda, spingendo lui stesso la monolitica apertura all’ingresso, catturando con le mani la profondità delle sculture, spingendosi nelle cavità per dare una metrica e soprattutto un ruolo a ogni spigolo vivo che affronta con gli occhi e con il tatto. Per chi entra è un’esperienza che unisce gioco e timore, può ricordare una scenografia teatrale, uno Stargate, i segni grafici riportano infatti alle antiche scritture, indecifrabili e lontane, per l’autore invece è la storia del suo continuo creare, dalle tecniche con cui realizzava gioielli negli anni ’40 fino alle sperimentazioni più ardite con il rame e la vetroresina. Un’opera intensa da cui attingere come luogo di memoria e passaggio emozionale.