"Festa di San Simone e San Giuda: Vita e Martirio degli Apostoli"

Il 28 ottobre la Chiesa Cattolica celebra la festa di San Simone e San Giuda, due delle figure meno note tra gli apostoli di Gesù, ma non per questo meno importanti. Questa giornata offre l'opportunità di riflettere sulla loro vita e sul loro contributo alla diffusione del cristianesimo.

Chi erano San Simone e San Giuda?

San Simone, spesso chiamato "il Zelota", per distinguerlo dall'altro apostolo Simone (Pietro), era probabilmente membro di un gruppo politico molto attivo che si opponeva alla dominazione romana in Israele. San Giuda, che viene talvolta confuso con Giuda Iscariota, il traditore di Gesù, è invece noto anche come Giuda Taddeo. Era fratello di Giacomo il Minore e, secondo alcune tradizioni, cugino di Gesù stesso.

Il loro cammino verso la santità

La loro santità non deriva solo dal loro status di apostoli, ma anche dal loro martirio. Si ritiene che entrambi abbiano predicato il Vangelo in aree che corrispondono agli attuali territori di Iran e Mesopotamia, dove alla fine subirono il martirio per la loro fede. La loro morte, come testimoni di Cristo, è la ragione principale per cui sono venerati come santi.

Curiosità su San Simone e San Giuda

Una delle curiosità più interessanti riguarda il loro simbolo iconografico: San Simone è spesso raffigurato con una sega, strumento del suo martirio, mentre San Giuda tiene in mano un'ascia o un libro, simboli del suo apostolato e del suo martirio. Inoltre, nonostante la loro importanza, rimangono tra gli apostoli meno conosciuti, il che li rende patroni degli causi persi, un titolo più comunemente associato a San Giuda Taddeo.

Celebrazioni nel mondo

La festa di San Simone e San Giuda è celebrata in diverse parti del mondo, ma è particolarmente sentita in Europa e nelle Americhe. In paesi come il Messico e le Filippine, San Giuda Taddeo è particolarmente venerato e le chiese a lui dedicate sono il sito di grandi celebrazioni e processioni. In Germania, la cattedrale di Trier conserva quello che si dice sia il sacro mantello di Cristo, portato lì da San Simone e San Giuda, rendendo il sito un importante luogo di pellegrinaggio.

In conclusione, San Simone e San Giuda, nonostante la loro relativa oscurità rispetto ad altri apostoli, hanno avuto un impatto significativo sulla Chiesa primitiva e continuano a essere fonte di ispirazione per i cristiani di tutto il mondo. La loro festa è un momento per ricordare e celebrare la loro vita, il loro sacrificio e il loro duraturo contributo alla storia della Chiesa.