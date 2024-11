Eventi al Museo della Scienza per i 70 anni dalla salita sul K2

Un weekend dedicato al mondo delle esplorazioni, in occasione del 70° anniversario della prima scalata sulla vetta del K2: sabato 23 e domenica 24 novembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospiterà una serie di attività per celebrare le grandi spedizioni del passato, tra esperienze in realtà virtuale, visite guidate, laboratori e una tavola rotonda.

In un incontro con gli esperti, domenica alle 11, si potrà rivivere la storica scalata del 1954 sulla seconda montagna più alta del mondo. Un’impresa cui l’Italia partecipò progettando e fornendo materiale tecnico all’avanguardia. La tavola rotonda sarà anche un’occasione per conoscere gli interventi di conservazione sulle attrezzature usate nell’impresa e oggi esposte al Museo. Altre due visite guidate permetteranno poi di scoprire alcuni oggetti della sezione dedicata ai trasporti navali, nonché le tecnologie di esplorazione dell’universo e l’unico frammento di Luna esposto in Italia.

Nella Virtual zone sono invece in programma una simulazione realistica di arrampicata e un documentario in realtà virtuale sulle temibili pareti rocciose di Yosemite e Dolimiti, con la presenza di Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata senza corde e imbragature. Le attività si concludono con due laboratori: un viaggio su un’antica caravella e un gioco di ruolo in cui si dovrà sopravvivere su Marte. Gli orari e le modalità di partecipazione sul sito del Museo.