Eva Gevorgyan, la stella nascente del pianoforte

Fin da bambina di lei si è detto "è un prodigio". Eva Gevorgyan (nella foto), pianista, nata nel 2004 a Mosca in una famiglia di origine armene. Questa sera si esibirà per la Società dei Concerti alla Sala Verdi del Conservatorio. In programma Chopin, Schumann e Liszt. Vincitrice di 40 concorsi pianistici internazionali tra Usa, Europa e Russia, fra cui il primo premio al Cleveland International Piano Competition for Young Artists nel 2018, è la nuova promessa del pianismo mondiale. Appassionata di beauty, influencer seguitissima, l’artista ha da poco lanciato una linea di prodotti per capelli.

Gevorgyan, perché propone un programma romantico?

"Ho una passione per Chopin, mi ritrovo a eseguirlo spesso. Schumann si è ispirato a Chopin, in Carnival troviamo due pezzi intitolati Chopin e Paganini, due opere diverse, con stili ben distinti. Il mio obiettivo è trasmettere questo contrasto al pubblico. Nel ciclo di Schumann percepiamo la sua dualità: il calmo Eusebio e l’agitato Florestano, il contemplativo Chopin e il virtuoso Paganini".

Ha partecipato e vinto concorsi internazionali importanti.

"Sono tappe importanti nella carriera di un giovane musicista, offrono l’opportunità di mostrare il proprio talento e ricevere offerte preziose. Durante la mia infanzia sono stati un’esperienza meravigliosa, per ogni concorso preparavo un nuovo repertorio".

Cosa crede di aver ricevuto dalla cultura armena?

"È la mia seconda patria, mio padre è armeno, ho doppia cittadinanza, russa-armena. Sono stata molto influenzata dalla cultura armena, non solo musicalmente: amo la sua arte, ho visitato antichi monasteri come Sevanavank, Noravank, Geghard. Nel mio repertorio ci sono compositori armeni Aram Khachaturian, Komitas, Arno Babadjanian. Nella classica ci sono motivi armeni inconfondibili".

Quanto gioca la bellezza nel successo?

"Curo molto i miei capelli, per questo ho creato un prodotto sano per capelli lunghi. Mi piace ricevere complimenti sul mio aspetto, ma sono molto più felice quando le persone apprezzano la mia musica e vengono ai miei concerti".

Grazia Lissi