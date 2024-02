Chi è Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato Doc-Nelle tue mani

Pavia, 13 febbraio 2024 – Medico e scrittore. Pierdante Piccioni, che ha ispirato “Doc-Nelle tue mani”, la fortunata serie tv portata al successo da Luca Argentero, non avrebbe mai pensato che la sua carriera potesse avere un risvolto artistico.

Pierdante Piccioni e, a destra, il suo alter ego tv Luca Argentero

Nato il 30 agosto 1959 a Levata di Grontardo in provincia di Cremona, il dottore che vive a Pavia ha perso 12 anni della sua memoria a causa di un terribile incidente avvenuto sulla tangenziale di Pavia, è stato primario dell’Unità operativa pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi e di quello di Codogno. Oggi è docente universitario dell’Università di Pavia, e nella commissione invalidi.

La storia

Era il 31 maggio 2013, quando il dottor Piccioni è entrato in coma. Al suo risveglio poche ore dopo, la sua memoria era ferma al 25 ottobre 2001, quasi un altro mondo, con la lira ancora in circolazione, senza social, con i suoi figli ancora piccoli.

Dalla sua storia è nato il medical drama Doc - Nelle tue mani, una serie di 16 episodi in onda dal 26 marzo 2020 su Rai 1, in piena pandemia. Arrivata alla terza stagione la fiction tratta dal libro Meno dodici scritto da Piccioni insieme a Pierangelo Sapegno, è diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, è un enorme successo e viene anche presa come spunto per alcune tesi di laurea.

Intanto Piccioni quasi in ogni puntata trasmessa il giovedì ha un cameo dove lo si vede con indosso il camice bianco. Il dottor Piccioni, sempre insieme a Sapegno, ha scritto “Colpevole di amnesia” e ora “Io ricordo tutto”. Ha scoperto una nuova passione, quella della scrittura e delle arti in tutte le sue forme.