Cabaret a NoLo fra intime atmosfere

Nel cuore pulsante di NoLo, dal 2023 esiste un locale che ha rapidamente conquistato il titolo di punto di riferimento per la scena queer cittadina: Don’t Tell Mama. Questo spazio poliedrico si presenta come cocktail bar, piano bar, queer cabaret e, soprattutto, come il primo drag bar ufficiale di Milano. Don’t Tell Mama si ispira ai leggendari locali del Village newyorkese degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, offrendo un’esperienza che fonde nostalgia e innovazione. L’atmosfera intima e accogliente richiama le atmosfere dei cabaret underground, mentre la programmazione artistica abbraccia la contemporaneità con spettacoli drag, open mic e serate di live singing al pianoforte. Il mercoledì è la serata cult "A.A.A. Cercasi Star Disperatamente", condotta da LaTrape, icona della scena queer milanese. Questo format offre a giovani drag queen e king l’opportunità di esibirsi per la prima volta, trovando nel locale una casa e una famiglia allargata. Come sottolinea il fondatore Marco Kassir, attivista LGBTQ+, l’obiettivo è "dare una ‘casa’ ai giovani ventenni per esprimere in sicurezza la loro identità". Si tratta di un obiettivo anche politico, scardinare i pregiudizi e offrire un luogo sicuro a chiunque voglia essere sé stesso. Molti eterosessuali amano assistere, anche per la prima volta, a uno spettacolo drag e questo è un passo importante per la diffusione di conoscenza e per il superamento dello stereotipo, perché l’unione porta alla rottura del pregiudizio. Fondamentale nell’indirizzo del locale è la capacità, non solo di fare lip-sync o performance, ma di gestire il pubblico e coinvolgerlo. L’ingresso del locale presenta un gradino di 8 cm, facilmente superabile con l’aiuto di un accompagnatore. Gli spazi interni e i servizi igienici sono accessibili, confermando l’impegno del locale nel garantire un ambiente inclusivo e accogliente per tutte e tutti. Don’t Tell Mama (Via Pietro Crespi 10) è anche una delle location ufficiali del FringeMI Festival. Tra gli spettacoli ospitati dal locale, LaTrape con il suo one woman show il 4 giugno, e La Fay con "Mia madre non lo deve sapere" il 5 giugno.