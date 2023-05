Bianca Balti e il furto: il video postato su Instagram

Los Angeles, 14 maggio 2023 – Bianca Balti vittima di un furto.

Alla modella lodigiana è stata rubata la sua bicicletta, ieri sera, nella sua casa di Los Angeles, città dove ha scelto di vivere e dove lavora.

Bianca Balti e un frame video del furto

Secondo quanto ha raccontato la stessa top model, nelle sue Instagram stories, pare sia stata proprio lei a dimenticare il garage aperto e ad agevolare il ladro nel furto. Ladro che è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

Bianca non si è spaventata e neppure arrabbiata, nonostante la bici sia un mezzo di trasporto fondamentale per lei, perché la utilizza spesso per girare per le strade della città. La modella ha commentato la vicenda con un semplice e simpatico: “Ciao bicicletta”.