Atelier Musicale, è la volta della grande Russia

Oggi ad Atelier Musicale si suona la grande Russia. Concerto organizzato dall’Associazione culturale Secondo Maggio presso l’Auditorium Di Vittorio alla Camera del Lavoro di Milano alle ore 17.30. Il pianista Antonio Di Cristofano eseguirà di Skrjabin (1872-1915) "Preludio op. 9 per la mano sinistra; "Sonata in fa minore op. 6"; di Rachmaninov (1873-1943) "Preludi op. 23 n. 4 e op. 32 n. 12" ed "Elegia op. 3"; di Prokofiev (1891-1953) "Sonata in fa minore op. 1".

Di Cristofano è un conoscitore profondo di quell’universo espressivo e dei suoi autori, che suona in tutto il mondo, nelle più prestigiose sale da concerto, è presente in giurie di concorsi pianistici, tiene masterclass. E’ professore ospite al Conservatorio cinese di Xiamen e all’Accademia Estiva Orpheus di Vienna. Considerato uno dei massimi interpreti internazionali di Alexander Skrjabin, di cui presiede la giuria dell’omonimo premio a Grosseto. In programma oltre Skrjabin due grandi pianisti-compositori della tradizione russa quali Rachmaninov e Prokofiev, proposti con repertori legati ai loro anni giovanili.

Di Skrjabin sceglie pagine che risalgono alla sua ispirazione più romantica, a cominciare dalle due "Sonate". La prima ricorda un tardoromanticismo che l’accomuna in parte alla linea di Rachmaninov, la seconda svela già tratti di quel descrittivismo quasi impressionista che emergerà nelle opere della maturità artistica. (Ingresso 10 euro, 5 con tessera associativa).G.L.