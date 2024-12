All’Auditorium arriva (dal cielo). Mary Poppins

Eccola, sta già volando sui tetti della città, basta alzare lo sguardo verso il cielo e la si riconosce dal suo unico, magico ombrello paracadute.

All’Auditorium di Milano arriva la governante, oggi diremmo Tata, più amata al mondo: “Mary Poppins”. Nel 60° anniversario dalla prima proiezione il capolavoro Disney verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano e colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da David Mahoney. Uscito nel 1964, il film racconta la storia di una magica tata inglese, Mary Poppins (Julie Andrews), che vola dai ventosi cieli di Londra ed entra nella casa di due bambini dispettosi e nei cuori della loro famiglia. Con l’aiuto di un allegro spazzacamino di nome Bert (Dick Van Dyke), la vivace tata trasformerà ogni faccenda in un gioco e ogni giornata in una “Splendida Vacanza“. Il film Mary Poppins ha ottenuto 13 nomination agli Academy Awards e 5 Oscar, inclusi due riconoscimenti per i fratelli Sherman per “Chim Chim Cher-ee“ (Cam caminì, cam caminì) e per la colonna sonora del film.

Appuntamento domani alle 20, sabato alle 16 e 20. Bert è un artista di strada che si arrangia a fare un po’ di tutto anche lo spazzacamino. La sua vita cambia quando una mattina avverte un forte vento dell’Est, sta arrivando Mary Poppins che, dopo aver letto la richiesta di una tata ideale scritta dai piccoli Jane e Michael. Il loro padre, il signor Banks l’aveva stracciata e gettata nel caminetto, ignaro che i brandelli della lettera risalendo dalla canna fumaria si erano diffusi nel cielo. Biglietti a partire da 27 euro; la Promo Family propone ingresso tre persone 81 euro, quattro 108 euro. G.L.