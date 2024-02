Da Linate a Catania: volo sanitario d'emergenza per salvare una ragazza di 21 anni

Milano, 15 febbraio 2024 - L'Aeronautica Militare ha effettuato questa mattina un volo sanitario d'emergenza da Linate a Catania per salvare una ragazza di 21 anni che doveva essere sottoposta ad un intervento chirurgico presso il Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. Il volo è stato effettuato con un F900 del 31° Stormo.

Il trasporto aereo si è reso necessario viste le gravi condizioni di salute della 21enne che vive nel pavese. La richiesta alla Sala Situazioni dello Stato Maggiore Aeronautica è partita dalla Prefettura di Pavia. Immediatamente è stato disposto il volo sanitario, che questa mattina alle 10.25 presso l’aeroporto militare di Milano ha imbarcato la giovane donna accompagnato da equipe medica per essere poi immediatamente trasferito presso l’ospedale di Messina. Il Comando Aeroporto/Quartier Generale della 1ª Regione Aerea di Milano-Linate ha il compito di garantire l’assistenza H24 ai velivoli istituzionali, nonché ai velivoli impegnati per voli sanitari e missioni umanitarie in transito a Milano e supportare, dal punto di vista logistico-amministrativo.