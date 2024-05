Vizzolo in lutto per la morte dell’assessore Ermanno Guerrini

Vizzolo, 17 maggio 2024 - La comunità piange per la scomparsa di Ermanno Guerrini 78 anni assessore al bilancio, sicurezza, Protezione civile e personale nell’amministrazione guidata dalla sindaca Luisa Salvatori. I funerali si terranno lunedì alle 10.30 nella basilica di Santa Maria in Calvenzano. La notizia della morte causata da una malattia ha destato profondo sgomento a Vizzolo dove per il giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.

“Mi stringo attorno alla famiglia di Ermanno Guerrini. E’ la mia seconda famiglia a cui sono legata con affetto profondo. Difficile parlare ora di Ermanno ma sicuramente chi l’ha conosciuto può capire chi abbiamo perso: un Assessore, un padre, un marito , un fratello, un amico insostituibile. Ora i tuoi preziosi consigli arriveranno in modo diverso ma sono pronta ad ascoltarli" Sono le parole commosse della sindaca Luisa salvatori