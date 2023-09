Vigevano, gravissimo il settantanovenne investito sulle strisce pedonali

Vigevano, 14 settembre 2023 – Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del policlinico San Matteo di Pavia l’uomo di 79 anni investito questa mattina mentre con la moglie, 74 anni, ferita in modo lieve, stava attraversando viale Mazzini all’altezza della rotatoria che immette in via Da Vinci.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 quando la coppia, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da una berlina Volvo S90 condotta da un settantanovenne vigevanese che si è subito fermato. Mentre la donna ha riportato solo lievi ferite ad una gamba, il marito ha riportato un grave trauma cranico che ha consigliato ai medici di disporre il trasferimento al policlinico pavese con l’elisoccorso. L’uomo, giunto in codice rosso, è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il personale della polizia locale che ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito al fatto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Pavia sia l’auto che ha investito la coppia che il cellulare del conducente sono stati posti sotto sequestro.