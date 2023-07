Valera Fratta: in fiamme i pannelli fotovoltaici sul tetto di una stalla, animali in pericolo

Valera Fratta (Lodi) – Bruciano i pannelli fotovoltaici sul tetto della stalla, animali in pericolo. Paura a Cascina Canova di Valera Fratta. Per cause ancora da accertare, nel tardo pomeriggio di martedì 4 luglio, hanno preso fuoco cinque pannelli fotovoltaici degli impianti montati sul tetto di una stalla in cui sono sistemati gli animali di un allevamento.

Il rogo è stato subito arginato dai vigli del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. In particolare, i pompieri sono intervenuti con due autopompe serbatoio e due autobotti, oltre a un’autoscala. Dopo aver spento le fiamme, è stata messa in sicurezza la zona interessata. Non ci sono persone né animali coinvolti.

Sul posto sono successivamente intervenuti i tecnici di un’azienda specializzata che si è occupata del controllo dei restanti pannelli fotovoltaici non coinvolti dall’incendio.

A Graffignana c’è invece stato bisogno di un intervento in via Gramsci per l’incendio di alcuni cartoni nello scantinato di una struttura sanitaria, senza particolari conseguenze per l’edifico. Allarme anche in via Marconi a San Colombano, dove la lingua rossa ha invece travolto sterpaglie. Stesso problema a Zelo Buon Persico, in via Gilera. In tutti i casi, fortunatamente, non ci sono comunque state conseguenze per le persone.