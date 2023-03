Valanga sopra Courmayeur: due sciatori dispersi, ricerche in corso

La valanga nel canalone del Vees sopra Courmayeur

Courmayeur (Aosta),19 marzo 2023 – Due sciatori risultano dispersi sotto una valanga che si è staccata nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur.

Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra, dal momento che le avverse condizioni meteo non permettevano all’elicottero di alzarsi in volo. Sono stati individuati due sciatori che sono in buone condizioni e hanno riferito dei due dispersi. La comitiva proviene dal nord Europa. Le operazioni di ricerca proseguono vista una temporanea schiarita, il Soccorso alpino valdostano tenterà un avvicendamento in elicottero.

A dare l'allarme, intorno alle 13, erano stati alcuni sciatori che hanno assistito al distacco, non riuscendo però a definire con esattezza il luogo dell'evento. La centrale operativa, tuttavia, è riuscita a circoscrivere il luogo anche grazie alle informazioni e inciare sul posto due squadre di tecnici del Soccorso alpino valdostano, personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza e un medico rianimatore. L'intervento è reso difficile anche dall’instabilità del manto nevoso.

Nella zona, per la giornata di oggi, il bollettino valanghe stabiliva un rischio di 3 (marcato) su 5, individuando la principale fonte di rischio negli “strati deboli presenti nella neve vecchia”.