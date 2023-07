Vacanze rovinate, bagagli persi, truffe, ritardi e alloggi fatiscenti: quando scatta il risarcimento

Sogni di vacanze in tutto relax che si infrangono di fronte a disguidi o, a volte, a vere e proprie truffe. Capita sempre più spesso, come testimonia l’aumento di segnalazioni arrivate al sito vacanze-rovinate.it di Assoturista, agenzia pioniera della difesa dei vacanzieri raggirati (o vittime di problemi con aerei e bagagli) nata nel 2009. Quest’anno, secondo la rilevazione di luglio, il problema principale per i lombardi riguarda il ritardo dei voli aerei (31% delle segnalazioni per ritardi oltre le 3 ore, +4% sul 2022).

Seguono perdite e ritardi nella consegna dei bagagli (26%, +7,5% rispetto al 2022), mentre il 23% si è trovato col volo cancellato (+7,5). Nell’era delle prenotazioni online, però, il disguido "classico” riguarda gli alloggi scelti tramite app: le segnalazioni sono cresciute del +7,5%.

"Le piattaforme più usate – spiega Luciana Cambi, presidente Assoturista – non hanno responsabilità rispetto a ciò che il privato o l’albergo pubblica. Quindi i clienti pensano erroneamente di essere coperti dalla piattaforma, mentre chi offre gli alloggi si fa scudo di siti importanti, talvolta propinando mezze truffe".

Avere un risarcimento può essere un’impresa. "Capita spesso che uno arrivi in un alloggio o in villaggio turistico e scopra che mancano i servizi promessi o trova scarsa pulizia. Fare video o foto serve a poco, perché dovrebbe esserci un testimone, che non sia un villeggiante, che attesta che il video e foto sono fatte in quel momento. Inoltre, proprio la presenza di molte informazioni in Internet può portare a perdere il diritto al risarcimento. È già capitato che il giudice facesse notare che dalle recensioni online il turista potesse sapere in anticipo che la spiaggia di una certa località fosse ridotta".

Come ci si può difendere allora? "In casi estremi, meglio cercare di salvare le vacanze. Se troviamo un albergo che non ha i requisiti che ci aspettavamo l’arma migliore è quella di farlo presente o rivolgersi a enti sul territorio, come le Ats. Quando ci si affida ad agenzie, è sempre meglio comunque verificare con le strutture che i pagamenti siano stati effettivamente versati. E se ci si rivolge ad agenzie all’estero, è bene sapere che se qualcosa non va poi bisogna prendere un legale del Paese estero".

E per i trasporti? "Uno dei grandi problemi sono i furti. Quando si viaggia in aereo, se gli oggetti di valore vengono messi in bagagli in stiva e vanno persi, non c’è diritto al risarcimento. Quindi, meglio tenere sempre tutto a bordo".