False offerte di lavoro online ma vere truffe. Come riconoscerle e come difendersi

Milano, 27 maggio 2023 – Allarme truffe online legate a false offerte di lavoro. E il commissariato la Polizia online a lanciare l’allarme. “Lo schema ricorrente del raggiro – spiegano gli esperti - prevede la ricezione, tramite email o sms, di una proposta di lavoro apparentemente molto vantaggiosa, che promette pagamenti anticipati, orari ridotti, lavoro da casa e una buona retribuzione complessiva”.

Offerta difficile da non prendere in considerazione in tempi in cui il lavoro non abbonda. E i truffatori lo sanno bene e sfruttano questa nostra debolezza.

“Una volta che il destinatario mostra interesse nei confronti dell’offerta, il mittente, che normalmente si presenta come una società, richiederà i suoi dati personali e successivamente utilizzerà un pretesto, ogni volta diverso, per chiedere soldi all’interessato: il pagamento e la consegna del materiale di lavoro, il pagamento dell’assicurazione sanitaria e dell’assicurazione pensionistica sono alcuni esempi”. A questo punto la truffa è fatta e di recuperare in soldi rimangono possibilità nulle o quasi

Dal Commissariato arrivano i giusti consigli per evitare di cadere nella trappola dei furfanti informatici.