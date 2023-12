Nuova truffa online, nel mirino i clienti di Booking: cos’è e come funziona. “Derubate centinaia di persone”

Bergamo, 19 dicembre 2023 – Attenzione ai consumatori utenti di Booking.com. Il Codacons di Bergamo fa sapere che sta girando da poche ore una nuova truffa: “Derubate centinaia di persone”. Ma di cosa si tratta e come funziona?

Attraverso un messaggio da un presunto hotel, affermando che il pagamento per la prenotazione non è andato a buon fine, i consumatori vengono invitati a reinserire i dati di pagamento tramite un link fornito. A quel punto, i truffatori potrebbero indirizzare gli utenti verso un sito web fasullo di Booking.com, causando la perdita dei propri soldi.

Come i truffatori si fingono albergatori? Si ipotizza che utilizzino attacchi di phishing per ottenere le credenziali di accesso degli hotel, consentendo loro di inviare messaggi ingannevoli attraverso gli account ufficiali.

Il Presidente Marco Maria Donzelli raccomanda: “Evitate di cliccare sui link di pagamento ricevuti tramite messaggi dagli hotel. In caso di dubbi sul pagamento, accedete direttamente all’app o al sito web di Booking.com. La modalità più sicura è visualizzare la prenotazione attraverso l’app stessa, evitando così potenziali siti web contraffatti. In caso di sospetti, contattate direttamente l’hotel per chiarimenti”.

Informazioni e segnalazioni

Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.bergamo@gmail.com o al recapito 0229419096”.