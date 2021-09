Ci sarebbe uno sfottò, per ora non meglio precisato, alla base dell'aggressione che ha condotto alla morte Paolo Caprio, trentenne pugliese. L'uomo ha perso la vita a seguito di un'aggressione durante una rissa scoppiata intorno alle 3 di notte in una stazione di servizio sulla Provinciale 231 tra Modugno e Bitonto, in Puglia. La rissa avrebbe visto contrapposti due gruppi di giovani. Uno di questi ragazzi avrebbe colpito Caprio al volto con due violenti pugni, facendolo cadere a terra. Proprio a causa di questa caduta, il trentenne avrebbe perso la vita dopo aver battuto violentemente la testa. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dal pm Ignazio Abbadessa. Sono stati acquisiti e visionati i video delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio che hanno ripreso i fatti, e ascoltati testimoni. Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno fatto nascere la rissa, sembra però che ad aver dato fuoco alle polveri sia stato uno sfottò, una frase infelice pronunciata da qualcuno dei giovani presenti.

L'aggressore, un ragazzo di vent'anni, si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri. E' residente a Bitonto e nelle prossime ore sarà ascoltato dai militari. L'accusa nei suoi confronti potrebbe essere quella di omicidio preterintenzionale.