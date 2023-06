Trenord, 8 nuovi treni sulle linee che collegano Milano a Brescia, Pavia e Lodi

Da domenica 11 giugno sulle linee ferroviarie lombarde circolano otto nuovi treni nel Pavese, sul collegamento Milano-Piacenza e sulla linea Milano-Brescia-Verona. I nuovi convogli del servizio Trenord aumentano i collegamenti tra il capoluogo regionale e le province di Brescia, Lodi e Pavia. In questi giorni, l’azienda ha aggiornato il suo servizio estivo. L'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha viaggiato su uno dei nuovi treni per l’inaugurazione.

I nuovi mezzi in servizio sono di tre diversi modelli: due treni Caravaggio a doppio piano, tre Donizetti monopiano e tre Colleoni a motore diesel-elettrico. Questi fanno parte del più ampio investimento della Regione Lombardia di circa 2 miliardi di euro che prevede l’acquisto di 222 nuovi treni. Nel 2022 ne circolavano già 85, altri 50 sono previsti quest’anno, ed entro il 2025 ci dovrebbe completare la fornitura.

Trenord spiega che “i Caravaggio saranno destinati alle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, su cui già circolano convogli di questa tipologia”, “i Donizetti entreranno in servizio sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza, che lo scorso 24 maggio hanno visto circolare per la prima volta i nuovi treni”, mentre “i Colleoni inaugureranno il servizio sulla linea non elettrificata Pavia-Mortara e aumenteranno le corse effettuate sulla Pavia-Codogno, che ha dato il benvenuto ai nuovi treni lo scorso 19 maggio”.