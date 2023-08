Il week-end del rientro dalle vacanze: traffico, strade osservate speciali, orari, limitazioni

Milano, 25 agosto 2023 – Ci siamo. L’ultimo fine settimana di agosto, tradizionalmente, segna per milioni di italiani il momento del rientro dalle località di villeggiatura. Da lunedì 28 agosto uffici e altri luoghi di lavoro torneranno a popolarsi e i più giovani inizieranno a pensare al ritorno sui banchi. E rientro significa anche controesodo: famiglie e comitive, a partire già da questo pomeriggio, si metteranno in auto diretti a casa.

Si prevede, quindi, un week-end da bollino rosso su tutte le direttrici più battute, con la possibilità di code e incolonnamenti fino alla mattina di lunedì, soprattutto in direzione centro-nord.

Le strade osservate speciali

C’è anche una statale lombarda fra le “osservate speciali” elencate in una nota dell’Anas, ovvero le aree in cui la situazione dovrebbe essere più calda. Si tratta della strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, che da Valchiavenna e Valtellina arriva in Brianza, transitando per i territori in cui si trovano alcune fra le principali località di villeggiatura del lago di Como.

Le altre sono la A2, l’autostrada del Mediterraneo in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 Adriatica in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest'ultimo in particolare nella serata di domenica. Attenzione anche alla situazione a barriere e caselli, in particolare quelli dell’Autolaghi e quello di Melegnano, tradizionale “porta” per Milano dalle autostrade provenienti dal centro-sud.

I veicoli in circolazione

Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. In previsione dell'incremento dei flussi veicolari già a partire da questo pomeriggio Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante da parte del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza.

Il calendario del traffico

Vediamo, infine, quali sono le previsioni per questo fine settimana inserite del piano Viabilità Italia elaborato dalla Polizia di Stato per la stagione estiva.

Da oggi pomeriggio si prevedono condizioni di traffico intenso con possibili criticità, situazione che rimarrà immutata fino alla serata di domenica 27. La mattina di lunedì 28, infine, ultimi strascichi da rientro con la previsione di traffico “solamente” intenso.

Sabato e domenica sarà interdetta la circolazione ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate (a parte quelli che trasportano alimenti e merce deperibile): sabato dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22.