Brescia, si arrampicano sul tetto della sala civica: 15enne sfonda un lucernario e precipita da 6 metri

Brescia, 28 aprile 2024 - Si sono arrampicati sul tetto della sala civica, e uno di loro, un quindicenne, è precipitato da un lucernario, procurandosi varie fratture. Una bravata che poteva costare molto cara a un gruppo di sei ragazzi, italiani di seconda generazione, famiglie originarie dell'Egitto e del nord Africa, tutti denunciati per violazione di edificio pubblico.

I fatti risalgono allo scorso 25 aprile. I giovani pare si siano intrufolati nella sala civica nel quartiere di Chiesanuova al termine di un'iniziativa pubblica. Una volta concluso l'evento, alcuni operai stavano smontando gli arredi e proprio in quel frangente, approfittando del viavai degli addetti, i ragazzi sarebbero riusciti ad entrare senza dare nell'occhio. Sono saliti al piano superiore e da qui hanno raggiunto il tetto dell'edificio, non è chiaro con quali intenzioni.

Quel che è certo, invece, è che un quindicenne mentre scorrazzava sulla copertura ha sfondato un lucernario, ed è precipitato nel vuoto. Ha fatto un volo di sei metri, ed è finito a terra nella sala civica. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che lo hanno accompagnato in ospedale in codice giallo: il minore ha riportato alcune fratture, ma non appare in pericolo di vita. Lui e gli amici hanno rimediato appunto una denuncia.