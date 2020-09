Milano, 18 settembre 2020 - "Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una rete capillare di punti d'accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i tamponi agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di base e dal pediatra di libera scelta". Lo rende noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "Si tratta di un impegno straordinario - prosegue l'assessore -, senza precedenti, che si pone l'obiettivo di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico rispettando l'equilibrio fra l'attività didattica e la sicurezza sanitaria. Per le altre fasce della popolazione i tamponi continueranno a essere eseguiti su prenotazione negli orari e nei luoghi definiti dalle Ats".

I tamponi agli studenti saranno eseguiti in ambulatori, tensostrutture dedicate (come a Codogno nel Lodigiano) e in diversi 'drive through' senza scendere

dall'auto. A Milano i punti saranno attivati negli ospedali San Carlo e San Paolo (drive through), al centro vaccinale di via Palermo, al Sacco, al Buzzi (drive through), nell'ambulatorio di via Ippocrate dell'Asst Nord, all'istituto Villa Marelli di Niguarda e negli ambulatori di via Pace del Policlinico.

Ecco i punti tampone che offriranno una "corsia preferenziale" agli studenti.

ATS MILANO

ATS BERGAMO

ATS BESCIA

ATS BRIANZA

ATS INSUBRIA

ATS MONTAGNA

ATS PAVIA

ATS VALPADANA