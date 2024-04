Synlab e l’attacco hacker, domani in funzione le linee per i punti prelievo e ritiro referti

Milano, 23 aprile 2024 - Ritorno, lento, alla normalità dopo l’attacco hacker, reso noto lo scorso giovedì 18 aprile, per a filiale italiana di Synlab, network europeo di fornitura di servizi di diagnostica medica, con numerosi centri attivi anche in Lombardia.

Sul sito e sui profili social Synlab comunica che “da domani mercoledì 24 aprile saranno operative linee dedicate per supportare i nostri Pazienti per informazioni sui punti prelievo e referti”. Questi gli orari: dalle 9 alle 13; dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 12, I numeri non saranno attivi giovedì 25 aprile e domenica 28 aprile.

Ecco il punto della situazione, secondo quanto comunicato da Synlab, per i centri lombardi

POLIDIAGNOSTICI SYNLAB CAM - MONZA e AGRATE e SYNLAB CAMLei I Polidiagnostici SYNLAB CAM di Monza e di Agrate e SYNLAB CAMLei di Monza sono operativi per le prestazioni già prenotate, con poche limitazioni per alcuni esami strumentali (holter, spirodinamica , spirometrie con broncodilatatore, polisonnnografie, uroflussometrie, Bi test - test combinato - e test per la preeclampsia ). Per eventuali dubbi sulle visite già confermate e/o per prenotare nuovi appuntamenti é possibile contattare i numeri 340 795 5481, 351 661 3902, 348 825 7584 e 345 347 8167 dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per gli appuntamento presso la fisioterapia di SYNLAB CAM Monza è attiva una linea telefonica dedicata a partire da mercoledì 24 aprile: 375 872 1972.

POLIDIAGNOSTICO SYNLAB SAN NICOLO’ - COMO e LECCO: I Polidiagnostici di SYNLAB San Nicolò di Como e di Lecco sono operativi per un numero limitato di servizi. Per le prenotazioni già confermate dei prossimi giorni e per prenotare nuovi appuntamenti, contattare: per la sede di Como il numero 347 4777695 (Lunedì-Venerdì ore 8.00- 18.00; Sabato ore 8.00-12.00), per la sede di Lecco il numero 340 0027807 (Lunedì-Venerdì ore 7.00- 18.30; Sabato ore 8.00-12.00)

POLIDIAGNOSTICO SYNLAB SANTA MARIA – VOBARNO: Il Polidiagnostico SYNLAB Santa Maria di Vobarno è operativo in questi giorni per le prestazioni già confermate e per prenotare nuove visite, tranne che per gli esami radiologici. E' possibile contattare il numero 346 4724199 il sabato ore 8-12, lun-ven ore 8-20.

POLIAMBULATORIO SYNLAB GOLGI di Darfo Boario Terme è operativo in questi giorni per le visite già confermate e per prenotare nuovi appuntamenti. Per dubbi e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3792220059

Ma cosa è successo?

L’attacco cybercriminale avvenuto nella prima mattina dello scorso 18 aprile e ha colpito i sistemi informatici e telefonici di Synlab. “Appena identificato l’attacco, e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati”. Il risultato è stato la chiusura di praticamente tutti i servizi compreso il ritiro dei referti degli esami. Una versione ufficiale non c’è ma viste modalità e precedenti potrebbe essersi trattato di attacco ransomware. In pratica di un virus inviato da cybercriminali che cripta i dati di un computer e per “liberarlo” spseeo viene chiesto un vero e proprio riscatto.

Rischi per i dati personali?

L’azienda assicura che “al fine di proteggere il più possibile integrità e riservatezza dei dati personali, venuti a conoscenza dell'attacco abbiamo proceduto alla totale disattivazione dei nostri sistemi”.