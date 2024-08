Supermercati aperti a Milano e in Lombardia a Ferragosto: dove fare la spesa

Quali supermercati sono aperti a Ferragosto 2024? Una breve lista delle maggiori catene di supermercati della Lombardia che giovedì 15 agosto non si fermano. Alcuni punti vendita saranno aperti per tutta la giornata, altri osserveranno invece orari ridotti, ecco una guida per non restare con il frigorifero vuoto in un giorno di festa o per acquistare gli ultimi ingredienti per il pic nic da organizzare in un parco cittadino, in spiaggia o in montagna, oppure per preparare una grigliata a casa con gli amici e la famiglia. Ogni catena decide come regolarsi e i negozi più piccoli durante le festività sono solitamente chiusi, il suggerimento è quello di controllare gli orari di apertura sul sito del supermercato più vicino a voi, o di fare una telefonata per accertarvi che l’apertura sia confermata.

Aldi

I punti vendita Aldi prevedono in molti casi l’apertura festiva, anche se, spesso, con un orario diverso da quello infrasettimanale, sia l’apertura sia la chiusura sono spesso posticipate. Per avere la certezza di poter fare la spesa nel vostro supermercato anche a Ferragosto, sul sito principale trovate le informazioni dettagliate. Il punto vendita di viale Lombardia a Monza (MB) sarà aperto con orario festivo fino alle 20.30. Per informazioni c’è il numero verde 800 370 370

Bennet

In occasione della giornata di giovedì 15 agosto, Bennet consiglia di consultare il sito bennet.com oppure di scaricare l’App Bennet spesa online e prendere visione degli orari di apertura e chiusura dei punti vendita corrispondenti alle zone di interesse. Le Gallerie Bennet faranno orari speciale, Gallerie Bennet La Porta D’Europa via Enzo Ratti a Montano Lucino (CO) sarà aperta metà giornata, fino alle 13. Orario ridotto fino alle 13 anche per Gallerie Bennet Vanzaghello, in Corso Italia a Vanzaghello (MI).

Carrefour

Diversi supermercati della catena Carrefour rimarranno aperti tutto il giorno, ma come avverte la catena gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni. Carrefour invita a chiamare il punto vendita interessato per maggiori informazioni. Sul sito potete trovare numeri e indirizzi.

Conad

I supermercati Conad saranno aperti in tutta Italia a Ferragosto, con orari da verificare. “Abbiamo pianificato con attenzione le aperture per assicurare prodotti freschi e offerte esclusive in questo giorno festivo”, l’avviso della catena. Sul sito ufficiale è possibile individuare il punto vendita più vicino, completo di orari di apertura. A Milano per fare un esempio, il Conad di viale Monte Nero sarà aperto con orario ridotto dalle 8 alle 13. Per sapere quali supermercati Conad saranno aperti giovedì 15 agosto 2024,è possibile consultare la mappa dei negozi sul sito.

Coop

Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla chiusura del 15 agosto dei punti vendita della catena, ma già in passato la Coop ha voluto rispettare questa ed altre festività. Sul sito ufficiale Coop potete controllare se, per questo Ferragosto, anche il vostro supermercato di fiducia rimane chiuso oppure è aperto. Qualche esempio? Sarà chiusa la Coop Milano di Via Arona e così anche InCoop Bergamo di Via Broseta.

Esselunga

Sono previste aperture straordinarie per il giorno di Ferragosto, anche se con orari diversi da quelli infrasettimanali, alcuni negozi Essellunga tra cui lo store di Cascina Merlata a Milano saranno aperti dalle 8.00 alle 20.00, alcuni effettueranno orario 8.00-14.00, altri tra cui i negozi laEsse rimarranno chiusi. E’ possibile consultare aperture e orari dei negozi sul sito della catena al seguente link www.esselunga.it

Famila

A Ferragosto è consigliabile verificare l’apertura di diversi punti vendita Famila in Lombardia: Mantova, Brescia, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Lodi, Varese, Cremona, Lecco, Pavia. Saranno aperti con orario speciale dalle 8.30 fino alle 13, invece, i Famila Superstore, come quello di San Giuliano Milanese in via Volturno. Potete verificare indirizzi e orari qui.

Il Gigante

La maggior parte dei punti vendita Il Gigante effettueranno l’apertura straordinaria di giovedì 15 agosto, ciascuno con il proprio orario. Qui si possono verificare tutti gli orari e verificare quali saranno, invece, gli store che resteranno chiuso per la festività.

Iper

Molti supermercati Iper rimangono aperti anche il 15 agosto, nel giorno di Ferragosto. A Milano Portello il punto vendita sarà aperto fino alle 21:00, anche il punto vendita all’interno della galleria commerciale Il Centro ad Arese (MI), sarà aperto con orario regolare fino alle 22. A Seriate (BG) fino alle 20. Iper a Monza per la giornata di Ferragosto terrà i punti vendita aperti. Il centro commerciale Il Maestoso in via Sant'Andrea a Monza sarà aperto dalle 8 alle 14. Per verificare che il punto vendita che vi interessa sia aperto, è possibile consultare gli orari dal sito.

Lidl

Tanti dei punti vendita della catena Lidl garantiranno l’apertura anche durante la festività. Aperture speciali che potranno essere di mezza giornata fino alle 13 o con orario ridotto rispetto alla normale chiusura. Sul sito sono indicati gli orari di ogni punto vendita:

Md

I punti vendita Md dovrebbero garantire l’apertura anche il 15 agosto, ma prima di partire è consigliato controllare la pagina dedicata ai singoli supermercati della catena. A Milano sarà chiuso il negozio di via Nicola Palmieri, mentre quello di via Rubens sarà aperto dalle 9 alle 13. Verificate sul sito ufficiale.

Pam Panorama

Alcuni punti vendita Pam Panorama faranno aperture straordinarie per Ferragosto, altri saranno invece chiusi. A Milano in via Correnti Via Correnti, 6 apertura straordinaria con questi orari: dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21, mentre in via Forze Armate saranno aperti metà giornata fino alle 14. Apertura straordinaria anche fuori città, a Rozzano il punto vendita sarà aperto dalle 9 alle 14. Qui potete verificare tutti i negozi dove si potrà fare la spesa e in quali orari.

Unes

Non ci sono regole, orari e aperture speciali variano tra i negozi. Le informazioni sull’apertura festiva del punto vendita Unes più vicino voi e gli orari osservati dai singoli supermercati è possibile trovarle qui.