Supermercati aperti 1 maggio 2024: chi chiude e chi tiene aperto in Lombardia

Milano, 29 aprile 2024 – Mercoledì 1 maggio è la Festa dei lavoratori ed è una giornata festiva. Sono chiusi, dunque, tutti gli uffici pubblici, servizi quali banche, posta, scuole ma anche buona parte di uffici e negozi privati. Nella media e grande distribuzione c’è chi tiene le saracinesche abbassate per quella che è proprio una Festa del lavoro, con manifestazioni in molte piazze, e chi tiene aperto a servizio della clientela in questo festivo infrasettimanale solo mezza giornata o con orario regolare, fino a sera. Vediamo dunque quali sono i supermercati che restano aperti nel corso della giornata in Lombardia.

È solo uno il punto vendita de Il Gigante chiuso per il 25 aprile 2024 in Lombardia. Per quanto riguarda gli altri, alcuni sono aperti solo al mattino, con apertura sempre alle ore 8:30 ma con una chiusura che può variare alle 12:30 o alle 13:00, altri per l'intera giornata con apertura sempre al mattino alle ore 8:30 e una chiusura che può variare alle 19:30 o alle 20. Controllate dunque sull'elenco per evitare brutte sorprese.

Cinisello Balsamo Via Aquileia

Bergamo - Via Bartolomeo Bono 4 Ang. Via Fantoni

Biandronno - Via Borghi 48

Bottanuco - Via Papa Giovanni XXIII, 43

Centro Valle Intelvi - Via Provinciale 167

Lissone Via Gioberti - Via Gioberti, 13 e Viale Martiri della Libertà, 40 Melegnano - Via Giardino 67 A/b Monza - Via Porta Lodi, 6 Oggiona - Via Volta, 47 Rho - Via Magenta – ang. Via San Martino Sesto San Giovanni via Monti, via C. Marx

Vimercate Torri Bianche - Via Torri Bianche, 16

Vinovo - Via Cottolengo 76

Albino - Via Guglielmo Marconi, 51

Bellinzago Lombardo C.C. La Corte Lombarda - Località Villa Fornaci SS 11

Cambiago - Via Papa Giovanni Paolo II

Canegrate - Via Magenta, ang. Via Rovigo

Castano Primo C.C. - SP 34 – ang. Via Adua

Castellanza - Via Diaz 7

Cernusco sul Naviglio - via Torino angolo via Como

Cesano Boscone - Via Roma, 20; Via Monteverdi, 2; Via San Benedetto, 134

Cinisello Balsamo C.C. La Fontana - Via De Amicis, 2

Cornaredo - Via della Repubblica, 1

Curtatone C.C. Quattroventi - S.P. 10 Mantova – Cremona

Daverio C.C. - Via dell’Industria, 1

Dormelletto - Corso Cavour, 35

Erbusco C.C. Le Porte Franche - Via Rovato, 44

Fagnano Olona - Via Legnano 52

Gaglianico - Via Matteotti, 129

Manta - Strada Regionale 589

Mariano Comense - Via Papa Giovanni XXIII, 57

Milano Lorenteggio - Via Lorenteggio, 3

Milano Ornato - Via Ornato, 169

Montanaso Lombardo – C.C. San Grato - Via Emilia, 2

Paderno Dugnano Via Erba - Via Erba 90; Paderno Dugnano Via Nenni - Via Pietro Nenni, 21

Porto Ceresio - Via delle Ortensie 30/A

Rivalta - Via Giaveno, 57

Rivarolo Canavese C.C. Urban Center - Corso Indipendenza, 74

Rottofreno – Loc. San Nicolò - S.S. Emilia Pavese

Rozzano - V.le Lazio, 4

San Giuliano Milanese - S.S. Emilia Km 135

Senago - Via A. de Gasperi 70

Sesto San Giovanni aperti i 4 punti vendita di Via Grandi, viale Marelli

Somma Lombardo - Via Soragana, 1

Trecate - SR 11 Angolo Corso Italia

Trezzano sul Naviglio - Via Curiel 38

Usmate Velate C.C. - Via Vivaldi

Vertemate con Minoprio C.C. - S.S. Dei Giovi

Villasanta C.C. - Via T. Vecellio, 1

Il supermercato Famila segnala ai proprie clienti che in occasione della festa dei lavoratori del 1 maggio i punti vendita della Lombardia resteranno aperti solo al mattino con orario dalle 8:30 alle 13. .

Punti vendita di Aldi in Lombardia sono tutti aperti mercoledì 1 maggio 2024.

Apertura straordinaria per tutti i punti vendita Bennet della Lombardia in occasione della Festa dei Lavoratori dell’1 maggio con orario regolare 9-20

I negozi Lidl risultano tutti aperti nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024. Idem per gli ipermercati a marchio Iper. Anche altre catene come Penny market, Pam, Carrefour risultano regolarmente aperti per la Festa dell’1 maggio 2024. È opportuno però sempre controllare in maniera specifica il proprio negozio di riferimento.

I supermercati Coop, informano dalla sede, risultano tutti chiusi in occasione della festa del lavoro. È possibile controllare online il proprio punto vendita.

I punti vendita Esselunga nel pieno rispetto della festa dei lavoratori prevede la chiusura di tutti i punti vendita nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024. È possibile effettuare una verifica per il proprio punto vendita sul sito di Esselunga

I supermercati Conad sono in buona parte aperti con orario completo fino a sera per l’1 maggio. Alcuni, invece, hanno orario ridotto fino alle ore 13. Per sicurezza controllare il proprio punto vendita sul sito.