Supermercati aperti 1 maggio 2023 in Lombardia: ecco quali

Milano, 30 aprile 2023 – Acquisto dell’ultimo minuto durante il ponte dell’1 maggio? Se in dispensa o in cucina manca qualcosa, non c’è da preoccuparsi perché molte catene resteranno aperte anche domani, giorno della Festa dei lavoratori. Poiché gli orari potrebbero subire qualche modifica, il consiglio è di controllare sulle pagine web dei singoli supermercati ed eventualmente telefonare per essere certi dell'orario. Ecco qualche informazione per la Lombardia.

I punti vendita Aldi rimarranno aperti anche l'1 maggio, con orario domenicale, che cambia a seconda delle sedi. Il consiglio è di consultare il sito internet della catena di superemercati.

I punti vendita Bennet osservano un’apertura speciale l’1 maggio, come già avevano fatto il 25 aprile.

Carrefour per l’1 maggio non ha dato un’indicazione univoca a minimarket, supermercati e ipermercati. I clienti dovranno cercare sul sito del gruppo il punto vendita richiesto e controllare gli orari di apertura che potrebbero subire modifiche.

Tutti i punti vendita Coop e Ipercoop rimarranno chiusi l’1 maggio.

La Conad non ha dato un’indicazione che vale per tutti: molti punti vendita rimarranno aperti ma con orario speciale. In base al negozio di interesse, si può consultare il sito per accertarsi dell’apertura.

L’1 maggio Esselunga resterà chiusa.

Per i supermercati Eurospin non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo l’1 maggio. Si consiglia eventualmente di chiamare il punto vendita.

I supermercati Il Gigante resteranno aperti l’1 maggio. Alcuni con orario normale altri con orario speciale.

I supermercati Iper resteranno aperti l'1 maggio. Alcuni con orario normale altri con orario speciale.

I supermercati Iperal resteranno aperti l’1 maggio.

La maggior parte dei punti vendita Lidl sarà aperta anche l’1 maggio. Dalla app Lidl è possibile consultare gli orari dei singoli punti vendita.

I supermercati MD saranno aperti l’1 maggio, ma gli orari di apertura cambieranno a seconda del punto vendita. E’ consigliato verificare le informazioni sul sito internet della catena.

Aperti il 1 maggio gran parte dei supermercati Pam / Panorama.

Scelta non univoca per Penny Market: alcuni punti supermercati saranno aperti per tutta la giornata dell’1 maggio, alcuni faranno mezza giornata, mentre altri terranno chiuso.