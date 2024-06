SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi, venerdì 7 giugno

Milano, 7 giugno 2024 – Come ogni venerdì, torna l’appuntamento con l’estrazione straordinaria di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Stasera dalle 20 si scopriranno i numeri vincenti del concorso di oggi, il numero 90, per cui sono in palio montepremi ricchissimi: il jackpot di stasera ha superato i 35 milioni di euro.

Una cifra ancora lontana dai 100 milioni vinti a Napoli solo un mese fa con una giocata da 3 euro. Nell’ultimo concorso, quello di ieri giovedì 6 giugno, non sono stati centrati né il 6 né il 5+1.

Se siete ancora in dubbio su quali numeri giocare potete consultare il nostro elenco di numeri ritardatari, dove potete vedere quali mancano all’appello da più tempo e quali invece sono i più “caldi” del momento. Se invece vi siete persi qualche passata estrazione, pote consultare tutti i vecchi concorsi nei nostri archivi.

SuperEnalotto

La sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Le quote

SuperEnalotto

Lotto

ROMA

MILANO

NAPOLI

GENOVA

BARI

CAGLIARI

PALERMO

FIRENZE

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto

Numero oro:

Doppio oro: