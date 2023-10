Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti di oggi martedì 10 ottobre 2023

Milano, 10 ottobre 2023 - Sono 67 i milioni di euro di jackpot nell’estrazione numero 135 del Superenalotto di oggi martedì 10 ottobre 2023.

L’ultimo “6” è stato centrato il 6 giugno 2023 a Teramo, con una combinazione vincente che ha fruttato una vincita da più di 42,5 milioni di euro. Segui questa pagina per avere i risultati in diretta alle 20.00.

Lotto “sbancato” nel weekend

Lombardia, e in particolare la provincia di Milano è stata grande protagonista lo scorso fine settimana del Lotto e del 10eLotto.Tra le estrazioni di venerdì 6 e sabato 7 ottobre, registrate ben otto vincite sul territorio lombardo distribuite tra la città meneghina e Brescia. Venerdì 6 ottobre vinti 23.750 euro al Lotto a Milano città, decisivo un terno su tutte le ruote con i numeri 23, 37 e 55. Poi colpo da 7.500 euro a Ghedi (BS) con un ambo sulla ruota di Napoli grazie ai numeri 45 e 90. Al 10eLotto, sempre venerdì, tripletta di Milano con due vincite da 6.500 euro e una da 5.000: tutte e tre sono state effettuate in modalità frequente. La Lombardia festeggia poi anche con le estrazioni di sabato 7 ottobre. Al Lotto è Paullo (MI) a portare a casa 7.125 euro con un terno sulla ruota di Palermo (numeri 4, 7, 76). Al 10eLotto invece bel colpo da 40.002 euro a Brescia città con nove numeri extra indovinati su dieci in modalità Lotto. Segue poi ancora Milano: 20.001 euro, anche qui in modalità Lotto con nove numeri su dieci.

La combinazione vincente

Le quote

L’estrazione del Lotto

