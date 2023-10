Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti di oggi martedì 3 ottobre

Il 6 di oggi martedì 3 ottobre vale 63 milioni e 600mila euro. Questo il tesoro messo in palio dal Superenalotto/Superstar numero 131 di oggi.

L’ultimo 6 al Superenalotto è stato centrato il 6 giugno 2023 a Teramo, con una combinazione vincente che ha fruttato una vincita da 42.590.153,89 euro. La giocata milionaria è stata effettuata a Teramo, presso la tabaccheria Nicolini, la sestina è stata realizzata con una schedina da un euro.

Articolo in aggiornamento

Combinazione vincente

Articolo in aggiornamento

Le quote

Articolo in aggiornamento

Estrazione del Lotto

Il Lotto ha premiato la Lombardia con numerose vincite nello scorso weekend, per un totale che supera i 46mila euro. Nel concorso di venerdì 29 settembre, come riporta Agipronews, da segnalare una vincita a Morbegno, in provincia di Sondrio, con tre ambi e un terno sulla ruota di Roma per un totale di 15.250 euro; a questi, si aggiungono i 9.750 euro centrati a Rezzato, in provincia di Brescia, sempre con tre ambi e un terno, ma sulla ruota di Venezia. Nel concorso di sabato 30 settembre, poi, vinti 11.875 euro a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, e altri 9.750 euro a Mantova.

Articolo in aggiornamento