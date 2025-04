Superenalotto, Lotto e 10eLotto, raffica di vincite in tutta la Lombardia. Ecco dove

Milano, 14 aprile 2025 – Mentre continua la caccia al jackpot milionario che arriva a 19,7 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 15 aprile 2025. la Lombardia si consola con una serie di vincite a Superenalotto. Lotto e 10eLotto. Se avete qualche dubbio controllate la giocata sul nostro archivio delle estrazioni.

Superenalotto a Bresso

È festa per per un fortunato che ha centrato 1 Punto 5 da 64.457,17 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Bresso, in provincia di Milano, al punto di vendita Sisal Bar Tabacchi situato in Via Vittorio Veneto, 41C.

La combinazione vincente è stata: 16 – 38 – 60– 79 – 83 – 85 – J 27 – SS 36.

Lotto in provincia di Lodi e Varese

In Lombardia vincite complessive per 57mila euro: a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, colpo da 23.750 euro grazie a un terno e tre ambi messo a segno in piazza del Popolo. Stesso importo e stessa combinazione numerica a Marchirolo, in provincia di Varese, in via Fratelli Saporti mentre a Morbegno, in provincia di Sondrio, vinti 9.500 euro in via Stelvio.

10eLotto, vinti 167mila euro

Negli ultimi due concorsi di venerdì 11 aprile e sabato 12 aprile 2025, come riporta Agipronews, i premi più importanti nella regione hanno superato i 167mila euro. Centrati 100mila euro a Porlezza, in provincia di Como, nel concorso di sabato, grazie a un “8” Doppio Oro, in via Ferrovia. A questi si aggiungono 50mila euro a Mandello del Lario, provincia di Lecco, con un “9” Oro in via Oliveti, oltre 9mila euro a Lissone (Monza e Brianza) con un 3 Oro in via Don Giovanni Minzoni e 8mila euro a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, nel concorso di venerdì, grazie a un 3 Doppio Oro in viale Carlo Tassara.