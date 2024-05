SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi, giovedì 9 maggio

Nessun "6", né "5+1" nell’estrazione del Concorso Superenalotto/Superstar di stasera. Il jackpot per il "6" sale così a 101,5 milioni e la caccia al montepremi da favola viene solo rinviata a domani. Dal 1997, anno di nascita del gioco, fino ad oggi quasi tutte le regioni italiane sono state baciate dalla dea bendata e hanno registrato almeno una vincita, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Molise. Il record di Jackpot incassati spetta alla Campania: con 19 vincite, di cui 14 tutti nella provincia di Napoli. Segue il Lazio con 16 vittorie, di cui 13 nella provincia di Roma, l'ultima nel 2012. Chiude la Top 3 delle regioni più fortunate d'Italia: l'Emilia-Romagna con 13 Jackpot vinti e ripartiti in quasi tutte le province, con un primato sulla zona di Bologna: ben 5. Ben posizionate la Puglia e il Veneto con 10 Jackpot vinti, dove tra l'altro proprio a Rovigo è stato vinto l'ultimo, il 16 novembre 2023, per un valore di 85,1 milioni, la Toscana con 9, il Piemonte, la Lombardia e le Isole con 7 vincite e la Calabria con 6. Basilicata e Liguria sono, invece, le uniche due regioni dove, in questi 26 anni di storia, è stato vinto un solo Jackpot, rispettivamente. In testa rispetto alla Basilicata e alla Liguria, c'è l'Abruzzo con 4 vittorie, il Friuli-Venezia Giulia con 3 e Umbria e Marche con solo 2 Jackpot assegnati per ciascuna regione. Ma ecco le estrazioni di stasera, giovedì 9 maggio.

Superenalotto

Ecco i numeri fortunati del Concorso Superenalotto/Superstar n.72 di oggi:

23 – 36 – 38 – 62 – 75 – 81

NUMERO JOLLY: 82

NUMERO SUPERSTAR: 62

LE QUOTE

SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: 31.281,04 Punti 4: 466 totalizzano Euro: 408,33 Punti 3: 16.227 totalizzano Euro: 35,40 Punti 2: 286.000 totalizzano Euro: 6,24 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 3.540,00 Punti 2SS: 1.387 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 9.080 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 19.032 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.357 totalizzano Euro: 49.071,00 Vincite WinBox 1: 2.248 totalizzano Euro: 56.200,00 Vincite WinBox 2: 211.955 totalizzano Euro: 430.668,00

Totale vincite

Seconda Chance: 16.466 Totale vincite WinBox: 214.203

Lotto

Ecco i numeri oggi estratti sulle 10 ruote e su quella nazionale

BARI – 33, 86, 32, 37, 8

CAGLIARI – 50, 45, 43, 51,25

FIRENZE – 25, 29, 45, 51, 46

GENOVA – 2, 11, 41, 56, 13

MILANO – 67, 9, 51, 34, 29

NAPOLI – 27, 47, 86, 67, 50

PALERMO – 25, 36, 3, 2, 50

ROMA – 17, 26, 41, 14, 42

TORINO – 49, 71, 31, 9, 84

VENEZIA – 11, 88, 4, 59, 36

NAZIONALE – 40, 80, 39, 11, 61

10eLotto

Ecco i numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi, giovedì 9 maggio:

6 – 8 – 10 – 16 – 27 – 28 – 29 – 33 – 34 – 35 – 36 – 56 – 57 – 69 – 74 – 75 – 77 – 84 – 85 – 86

NUMERO ORO (primo estratto sulla ruota di Bari): 85

DOPPIO ORO (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 85 – 27