Superenalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 16 maggio

Riparte la caccia al Jackpot del SuperEnalotto. Per il concorso di oggi martedì 16 maggio 2023 il montepremi in palio è di 31,1 milioni di euro. Ecco tutti i numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotti estratti oggi con le rispettive quote.

Superenalotto

La combinazione vincente di oggi martedì 16 maggio 2023:

20 – 42 – 52 – 67 – 72 – 77

Numero Jolly: 82

Numero Superstar: 3

Le quote

SUPERENALOTTO

Lotto

Ecco i numeri estratti oggi martedì 16 maggio 2023:

Bari: 21 – 41 – 15 – 81 – 42

Cagliari: 48 – 3 – 57 – 53 – 65

Firenze: 88 – 68 – 31 – 82 – 17

Genova: 14 – 37 – 6 – 81 – 52

Milano: 13 – 5 – 61 – 69 – 77

Napoli: 83 – 45 – 74 – 23 – 52

Palermo: 3 – 19 – 41 – 81 – 66

Roma: 24 – 39 – 3 – 48 – 80

Torino: 71 – 15 – 35 – 42 – 70

Venezia: 38 – 52 – 69 – 29 – 43

Nazionale: 44 – 66 – 76 – 21 – 13

10eLotto

Questi i numeri del 10eLotto di oggi martedì 16 maggio 2023:

03 05 13 14 15 19 21 24 37 38 39 41 45 48 52 57 68 71 83 88 Numero Oro: 21 Doppio Oro: 21 41