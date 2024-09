SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi venerdì 27 settembre

Nuova caccia al jackpot, questa sera venerdì 27 settembre. Dopo l’ennesima fumata nera, nel concorso di ieri, oggi il SuperEnalotto mette in palio per il ‘6’ 81 milioni di euro. Come di consueto, seguiremo l’estrazione in tempo reale, del SuperEnalotto come del Lotto e 10eLotto.

E se avete dubbi su qualche estrazione arretrata, consultate il nostro archivio SuperEnalotto di settembre per scoprire se avete vinto.

SuperEnalotto

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Le quote

Punti 6: Punti 5+: Punti 5: Punti4: Punti 3: Punti 2: Punti 6SB: Punti 5+SB: Punti 5SS: Punti 4SS: Punti 3SS: Punti 2SS: Punti 1SS: Punti 0SS: Vincite Seconda Chance 50 Euro: Vincite Seconda Chance 3 Euro:

Vincite WinBox 1: Vincite WinBox 2:

Totale vincite Seconda Chance: Totale vincite WinBox:

Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto

Combinazione vincente:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Numeri Extra: