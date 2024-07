SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi, martedì 23 luglio 2024

Ancora una fumata nera per l’estrazione odierna del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Non è stato centrato nessun 6 né “5+1”, mentre sono stati centrati due 5 da 84.958,67 l’uno. Per la prossima estrazione il jackpot sale a 52,8 milioni du euro. Se vi siete persi l’esito di qualche vecchia estrazione, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

La sestina vincente: 90 63 64 59 82 24

Numero Jolly: 62

Numero Superstar: 24

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 2 per 84.958,67 euro

Punti 4: 431 per 400,89 euro

Punti 3: 17.086 per 30,47 euro

Punti 2: 280.022 per 5,77 euro

MILANO – 6 76 74 73 26

GENOVA – 8 34 20 2 72

BARI – 6 64 50 59 75

TORINO – 77 72 19 3 33

CAGLIARI 1 70 20 90 41

PALERMO – 2 63 20 43 48

NAPOLI 59 18 6 46 39

ROMA 53 79 70 25 52

FIRENZE – 37 9 76 51 61

VENEZIA – 17 78 22 32 54

NAZIONALE – 5 62 37 30 21

Il 10eLotto: 01 02 06 08 09 17 18 34 37 50 53 59 63 64 70 72 76 77 78 79

Numero Oro: 6

Doppio oro: 6 64