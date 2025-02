Superenalotto, Lotto e 10eLotto, una raffica di vincite il Lombardia

Milano, 8 febbraio 2025 - Dea Bendata particolarmente benigna con la Lombardia nell'ultima estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto con una raffica di vincite che non cambieranno radicalmente la vita ai fortunati ma sicuramente aiutano a far quadrare i conti di cassa o a togliersi qualche sfizio.

SuperEnalotto

Il SuperEnalotto continua a sorridere alla Lombardia. Nel concorso di giovedì 6 febbraio, come riporta Agipronews, a Milano centrato un “5” da 22.173,77 euro presso la Caffetteria Nuzzi, in via Calboli, 4.

La combinazione vincente è 4-11-41-72-83-86. Numero Jolly: 30. Superstar: 30. Alla prossima estrazione, stasera venerdì 7 febbraio, il jackpot a disposizione del '6' sarà di 69,7 milioni di euro.

Un premio che replica quello nell’estrazione di martedì 4 febbraio quando un fortunato ha centrato 1 punto 5 da 90.860,40 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Milano presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Moretto Da Brescia, 31.

La combinazione vincente è stata: 10 – 29 – 41– 77 – 83 – 85 – J 56 – SS 80.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 7 febbraio, è di 69,7 milioni di euro.

Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni con tutti i numeri di Superenalotto, Lotto e 10rLotto

10eLotto

Ma non solo SupErenalotto: la Lombardia festeggia grazie all'ultima estrazione del 10eLotto del 6 febbraio, registrando una vincita complessiva dal valore di 77.500 euro. Come riporta Agipronews, tre "9" da 20mila euro ciascuno, valgono altrettanti premi a Milano, Cremona e Cormano, in provincia di Milano. Colpo da 10mila euro a Carnate, in provincia di Monza Brianza, grazie ad un 6, mentre un 6 Oro vale 7.500 euro per un giocatore di Sondrio.

Lotto

Lombardia protagonista anche nell'ultima estrazione del Lotto di giovedì 6 febbraio 2025, con vincite complessive pari a 43.505 euro. Un premio da 13.386 euro, come riporta Agipronews, va ad un fortunato giocatore di Bergamo grazie all'Opzione Oro. A Monza vinti 10.869 euro con una cinquina al Simbolotto, mentre a Gerenzano, in provincia di Varese, un terno e tre ambi regalano 9.750 euro. Infine, a Milano, premio da 9.500 euro grazie a un terno e tre ambi.

Ricordati di giocare sempre con moderazione e che la ludopatia è una malattia devastante per te e per i tuoi cari