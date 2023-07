Stagione della caccia 2023, in Lombardia si parte il 17 settembre nonostante il parere dell’Ispra: ecco tutte le date

Milano – La Regione Lombardia ha deciso: la stagione della caccia inizierà il 17 settembre. La Giunta lombarda ha dato il via libera alle doppiette nonostante i pareri Ispra (Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante) che auspicavano un posticipo dell’apertura all’1 ottobre.

Ecco nel dettaglio le date per ogni specie cacciabile in tutta la Regione. Coniglio selvatico, minilepre e volpe: 17 settembre-31 gennaio (nel Bresciano però dal 9 dicembre soltanto in squadra).

Per quanto riguarda pernice rossa, starna, lepre comune e fagiano femmina 17 settembre-7 dicembre. A Cremona, Mantova, Varese, Como e Lecco la caccia alla pernice rossa si chiude invece il 30 novembre. Per la lepre invece, anticipano al 30 novembre Cremona, Mantova e Brescia.

Infine gli ungulati: camoscio, cervo e muflone saranno cacciabili dal 1° agosto al 31 dicembre; il capriolo dal 1° giugno al 10 dicembre nella zona delle Alpi.

Stabilite anche le sanzioni in caso di violazione delle norme 100 euro per ogni fagiano e coniglio selvatico, 200 euro per ogni starna e pernice rossa, 500 euro per ogni lepre comune, 1.000 euro per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, 500 uro per ogni cinghiale, 3.000 euro per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.