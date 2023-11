Lodi, spacciavano marijuana e cocaina in appartamento: scattano quattro custodie cautelari

Lodi, 15 novembre 2023 – Sospetto andirivieni di sconosciuti in un appartamento della zona Borgo Adda di Lodi, scoperto “l’appartamento dello spaccio”. Scattano quattro misure cautelari. Blitz della polizia di Lodi a casa di quattro albanesi di Lodi tra i 23 e i 46 anni.

Gli uomini, ufficialmente senza occupazione stabile, si sono visti notificare tre custodie cautelari in carcere, finendo al Cagnola di Lodi e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari di Lodi e ora gli indagati dovranno difendersi dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono reclusi in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

L’indagine è stata svolta dalla squadra mobile lodigiana, tra marzo e novembre 2022. Dopo numerosi servizi di osservazione, gli inquirenti sono arrivati a un appartamento di via Defendente a Lodi, poi ritenuto essere la base operativa di un giro di spaccio. Nei primi giorni di novembre, all’interno dell’immobile, sono stati arrestati in flagranza di reato due degli indagati, colti nel pieno dell’attività di cessione di dosi cocaina ad altri soggetti. La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di trovare e sequestrare: 37 grammi di hashish, 17 grammi di marijuana, 22 grammi di cocaina, due bilancini e la somma di euro 670, presumibilmente frutto dell’attività illecita.

Gli appuntamenti venivano presi telefonicamente, via messaggio e lo spaccio avrebbe interessato decine di clienti, tra i quali anche gestori di esercizi pubblici e ristoratori, fissando un incontro in zona Borgo Adda, nell’appartamento monitorato o nel luogo di lavoro dei clienti. Inoltre, gli spacciatori, secondo la polizia, si rifornivano con regolarità da un connazionale con precedenti per spaccio.

Una persona con una vita regolare e una numerosa famiglia (cinque figli). Quest’ultimo esercitava saltuariamente l’attività in proprio di commercio di auto usate. Durante gli accertamenti, sono stati pizzicati e segnalati diversi acquirenti. Inoltre è stato arrestato, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di 240 grammi di marijuana, un italiano residente a Corte Palasio. L’uomo è stato visto entrare ed uscire dell’appartamento, insieme ad uno degli spacciatori e teneva in mano una busta di plastica contenente lo stupefacente.