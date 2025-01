Wyylde sbarca anche in Italia, il primo social network per esplorare la propria sessualità

Dopo Francia, Spagna e Germania, anche l’Italia si mostra sempre più aperta a un’idea di sessualità libera, fantasiosa e lontana da diktat. Lo dimostra la ricerca commissionata ad Ipsos per conto di Wyylde, la community internazionale per la condivisione di contenuti sul tema della sessualità, che fa parte del gruppo francese Koala Interactive.

Nato in Francia nel 2004 conta oggi oltre 6 milioni di utenti e una media di 700 mila visite giornaliere in tutta Europa. Da 10 anni è leader del mercato in Francia, grazie alla priorità data alla sicurezza e alla privacy, e al supporto di importanti campagne di comunicazione multicanale che hanno contribuito alla notorietà del servizio.

Wyylde si è trasformata nel tempo in un vero e proprio social network, assecondando le nuove tendenze e abitudini emerse negli ultimi anni in fatto di sesso. Wyylde si avvale della consulenza di sessuologi, psicologi ed esperti per offrire ai suoi utenti esperienze ed approfondimenti che possono aiutarli a comprendere meglio alcune dinamiche legate ai loro desideri e alle loro fantasie, a liberarsi di alcuni pregiudizi e stereotipi, e a vivere con più serenità e soddisfazione la propria sessualità.

«Bisogna prendere consapevolezza del fatto che negli anni anche i costumi e le abitudini sessuali cambiano in ogni paese, e che oggi sempre più persone non vogliono sentirsi costrette nel modello classico della relazione a due - spiega Kais Ahmed, ideatore e CEO della piattaforma - pertanto con Wyylde abbiamo voluto creare uno spazio per questi esploratori, mettendo a disposizione gli strumenti e le occasioni per esprimere al meglio la loro libertà sessuale siano essi single che vogliono avere nuove esperienze, coppie che vogliono ravvivare la loro vita intima, o qualunque altra combinazione desiderata».

Per approcciare al meglio il mercato italiano, Wyylde ha commissionato all’istituto Ipsos una ricerca dedicata al tema, vista la difficoltà a reperire dati specifici correlati agli stili di vita sessuali. Sono state analizzate in parallelo anche le risposte estrapolate da indagini diverse condotte a livello nazionale da fonti attendibili come Censis e Italiani Coop.

L’indagine, che ha coinvolto 4.000 italiani di tutte le età e di entrambi i generi, ha evidenziato come il tema degli incontri occasionali e dei rapporti alternativi alla classica coppia sia sempre più sdoganato anche in Italia, dove un milione di persone frequenta abitualmente più partner contemporaneamente (o lo ha fatto in passato) e 2,5 milioni si dicono interessati a sperimentare il poliamore. Il fenomeno coinvolge, seppur con alcune differenze, tanto gli uomini quanto le donne (in particolare tra i 18 e i 40 anni), sempre più concordi sulla possibilità di distinguere tra sesso e amore e sulla legittimità di praticare il primo a prescindere dal secondo. Dalla survey emerge anche che l’8,5% del campione esprime però il bisogno di poter dialogare esplicitamente di questi argomenti in un contesto in cui non sentirsi giudicati per i propri desideri e le proprie inclinazioni.

Per questo la piattaforma dà alla sua community europea la possibilità esplorare il sesso in forma nuova, condividendo esperienze e momenti di complicità senza tabù, di pubblicare post o avviare discussioni istantanee, condividere foto e video live, e dispone anche di un’agenda di eventi a cui partecipare, per incontrarsi dal vivo in una o più serate. Il tutto con la garanzia di muoversi in uno spazio protetto in cui non ci sono tabù, ma nel quale tutto avviene in modo discreto e rispettoso della privacy.

Proprio il fatto di dare priorità alla sicurezza e alla riservatezza dei suoi membri, è il segreto del successo della piattaforma Wyylde, costantemente al lavoro per il miglioramento continuo dell’esperienza dell’utente. In particolare Wyylde sta lavorando ad una nuova ergonomia del sito, con nuove funzionalità che si adattano perfettamente all’utilizzo su smartphone e tablet (come se si trattasse di un’app mobile), e ad un rafforzamento delle misure di sicurezza. Ad esempio, per garantire una maggiore trasparenza all’interno della community, Wyylde ha attivato un sistema di certificazione, che disincentiva la creazione di account falsi.

Per tutti questi motivi Wyylde è oggi una realtà cui sempre più persone di tutte le età si stanno affidando per sperimentare nuove pratiche, trovare nuovi partner o semplicemente scambiarsi opinioni, in un contesto aperto, mentalmente libero, rispettoso e non giudicante.