Monza, sgomberato ancora il Foa Boccaccio. Sabato antagonisti in piazza

Monza, 6 Dicembre 2023 - Nuovo sgombero per il Foa Boccaccio.

Il centro sociale aveva occupato uno stabile abbandonato in via Verità lo scorso 25 novembre. Gli antagonisti avevano scelto la ex fabbrica abbandonata dopo essere stati allontanati prima da via Timavo e poi da via Val D'Ossola.

Questa mattina, dopo che la proprietà dello stabile ha presentato una perizia secondo cui nell'area ci sono alcune parti che potrebbero essere poco stabili e mettere in pericolo la sicurezza delle persone, gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati in via Verità insieme ai vigili del fuoco.

I poliziotti non hanno trovato nessuno all'interno della ex fabbrica, in passato già dimora di qualche senzatetto e hanno accantonato negli spazi, ripuliti dagli stessi ragazzi del Foa all'indomani dell'occupazione, i materiali e gli arredi lasciati dal Foa Boccaccio in un angolo in attesa che qualcuno li vada a ritirare. Poi hanno chiuso mettendo un lucchetto per restituire l'area al legittimo proprietario.

"Stanno sgomberando la nuova casa della Foa Boccaccio 003 in Via Verità a Monza", hanno scritto gli stessi antagonisti, invitando poi a scendere tutti in piazza al loro fianco sabato nel corteo da loro organizzato. E' stata proprio l'ipotesi che sabato, al termine del corteo, i manifestanti potessero riunirsi nel nuovo stabile occupato in un numero cospicuo di persone a preoccupare il Questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro, che invita gli antagonisti del Foa Boccaccio a prendere contatto con la Questura per avviare un dialogo costruttivo alla ricerca di un luogo idoneo dove possano restare.