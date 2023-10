La crisi del servizio civile in Lombardia: calano le domande e aumentano le rinunce. “In molti non sanno cosa sia”

MILANO – Un’opportunità per crescere, mettersi alla prova, far volontariato ma anche conoscere il mondo del lavoro, con un minimo di retribuzione. Eppure in Lombardia la metà dei ragazzi selezionati e avviati al servizio civile universale ha rinunciato o abbandonato il posto. Il dato emerge dalla Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale relativa all’anno 2022 (predisposta per la presentazione al Parlamento come prevede la legge), che fa il punto su domande, posti ed evoluzione del servizio civile universale, con dati aggregati per regione. Va detto che il problema dell’emorragia dal servizio civile universale è generalizzato e riguarda l’intero Paese.

A monte c’è un primo tema, che è quello del calo delle domande: nel 2022, nonostante il bando ordinario abbia messo a disposizione un numero record di posti (70.664 ), il numero di domande ricevute ha subìto una leggera flessione rispetto a quanto registrato nell’annualità precedente (-2,6%). A pesare è soprattutto la flessione nelle regioni del Nord, con la Lombardia che vede una riduzione di 1.437 domande in un anno, pari a circa il 20% in meno. "Il primo problema – spiega Roberto Toninelli, referente della neonata Rete bresciana del Servizio civile Universale presso le Acli provinciali – è la mancanza di domande rispetto ai posti disponibili. Considerando che poi deve essere verificata l’idoneità, spesso accade di non riuscire a coprire tutti i posti. La proposta è accattivante, tanto che poi chi la conosce fa domanda, ma il problema è che la grande maggioranza dei giovani non ha mai sentito parlare del servizio civile universale".

Chi attiva i progetti, dalle associazioni ai Comuni, promuove nel suo piccolo la propria proposta ma a monte, dicono gli enti, non c’è una buona campagna di conoscenza. "Quella dovrebbe essere fatta dal Dipartimento delle politiche giovanili. La Rete bresciana è nata proprio per supplire a questa mancanza".

Dall’altro lato, però, c’è anche una buona quota che lascia il servizio o rinuncia prima di iniziare, pur essendo stato selezionato. In Lombardia, su 3.456 giovani avviati al servizio civile universale, 673 hanno rinunciato prima di iniziare il servizio, mentre 735 hanno interrotto a servizio in corso. Nel complesso parliamo di 1.408, poco meno della metà dei progetti avviati, sopra la media nazionale del 27%. "Da quello che vediamo, anche nella nostra esperienza locale, molti faticano a conciliare servizio civile e vita scolastica o universitaria. Da noi, ad esempio, alle Acli, in due hanno abbandonato perché è iniziata l’università. Anche i tempi sono disallineati rispetto alla scuola: ad esempio a gennaio esce il bando per iniziare a maggio o giugno, ma è chiaro che questo taglia fuori tutti i ragazzi dell’ultimo anno di superiori, che a maggio e giugno sono impegnati con la maturità".

Altro tema è l’inserimento lavorativo: soprattutto nelle fasce d’età più elevate, tra i 24 e i 29 anni, molti ragazzi trovano facile inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in un periodo come quello post-Covid dove, tra pubblico e privato, c’è una costante ricerca di lavoratori. Tra chi si avvia all’esperienza del servizio civile la maggior parte opera nell’ambito dell’assistenza. Sono però i Comuni, che attivano progetti nell’ambito del patrimonio culturale (musei e biblioteche) a far meno fatica a coprire i posti. "Rispetto alle associazioni, i Comuni, soprattutto quelli piccoli – spiega Toninelli – riescono a fornire un’informazione più capillare, quindi è più facile intercettare i ragazzi. Ecco perché è importante la promozione e la conoscenza del servizio: dove c’è, i risultati si vedono".