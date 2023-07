Sparatoria a Seregno, una decina di colpi esplosi in via Wagner: un uomo è gravissimo

Seregno (Monza), 11 luglio 2023 – È un commando su autovettura spietato quello che stamattina, alle 11.30, in via Wagner, angolo via Locatelli, a Seregno, ha sparato prendendo di mira un 67enne, incurante dei testimoni.

Secondo quanto al momento ricostruito, un gruppo di persone armate, giunto a bordo di un mezzo, si sarebbe fermato e avrebbe esploso una decina di colpi di arma da fuoco, all'indirizzo dell'uomo, che si trovava sulla sua auto. Il commando si sarebbe poi allontanato velocemente.

Almeno uno degli spari ha colpito la vittima, raggiungendola alla schiena. L'uomo, 67enne di origini calabresi, è caduto a terra in un lago di sangue ed è stato portato a sirene spiegate in ospedale. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni.

I carabinieri del Comando di Seregno hanno circoscritto l'area dove è avvenuta la folle sparatoria. Inoltre, gli uomini dell'Arma di Seregno stanno ascoltando le persone che hanno assistito al rapidissimo conflitto a fuoco che sicuramente voleva ammazzare il 67enne. Le indagini sono in corso per fare luce su questo efferato gesto.