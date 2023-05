Seregno: morta Beatrice Zaccaro. Era in sella allo scooter guidato da un amico

Seregno – Non ce l'ha fatta a superare la notte, la 17enne Beatrice Zaccaro che, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27, alle 2 del mattino, è rimasta coinvolta in un terribile incidente a Seregno. La giovanissima, che viveva con la famiglia a Cantù, viaggiava come passeggera su uno scooter, guidato da un ragazzo diciassettenne residente a Desio. I due erano sulla strada che porta dalla zona nord di Seregno verso il centro. Dopo aver comprato qualcosa da mangiare in un fast food, si stavano dirigendo in un locale della città – in via Alberto da Giussano – dove avevano appuntamento con altri coetanei.

La dinamica

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'accaduto effettuata dai carabinieri, per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo della motocicletta. I due minorenni sono caduti malamente, sbattendo con violenza contro l’asfalto. Beatrice, da subito, è apparsa essere in condizioni gravissime: ha riportato traumi molto gravi. Tempestivamente sono accorsi sul posto i soccorritori del 118 con l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, oltre ai carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti per i rilievi.

Gli accertamenti

Praticamente illeso, invece, il giovane alla guida della due ruote. Il ragazzo è stato sottoposto all'esame dell’alcol, risultato successivamente negativo. Dalle prime indagini risulta che il diciassettenne sarebbe stato alla guida della moto di un amico e sarebbe stato anche privo del patentino necessario a pilotare la due ruote.

La corsa in ospedale

Beatrice è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivata in condizioni gravissime. Ricoverata in coma, è morta nella notte.