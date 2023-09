Sciopero Trenord del 6 settembre, mercoledì di disagi per i pendolari: orari e treni garantiti

Per l’intera giornata di mercoledì 6 settembre sono previsti disagi per i pendolari di Milano e della Lombardia a causa di uno sciopero dei treni indetto dai lavoratori di Trenord. La protesta è stata proclamata dai sindacati Orsa, Uiltrasporti, Fast e Faisa Cisal: è prevista un’adesione molto alta, pertanto potrebbero subire ritardi o essere cancellati molti treni regionali, suburbani (anche del Passante Ferroviario) e collegamenti aeroportuali, tra cui Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

L’agitazione inizierà alle ore 3.00 della notte di mercoledì e finirà alle 2.00 di giovedì. Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, ha invitato i passeggeri a consultare sul sito trenord.it l'elenco dei treni garantiti negli orari 6-9 e 18-21, con attenzione soprattutto alle corse serali per il rientro.

Trenord afferma che sarà in vigore il trasporto nelle fasce di garanzia (benché in passato non sempre i treni garantiti abbiano effettuato la corsa). La mattina sono assicurati i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nel pomeriggio, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21.

Nella tabella sottostante, pubblicata da Trenord, sono indicati tutti i treni garantiti anche in caso di sciopero.

Nel caso di soppressione dei treni del Servizio Aeroportuale, saranno previsti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Mentre da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto-Stabio” (senza fermate intermedie).

Questo sarà un mese di sciopero. Domenica 17 settembre sarà il turno del personale ferroviario dei treni dell’alta velocità Italo. Lo sciopero proclamato dal sindacato Uiltrasporti durerà dalle 3.00 del 17 alle 2.00 del 18 settembre e coinvolgerà convogli su tutto il territorio italiano. Durante l’agitazione i treni potranno subire modifiche o cancellazioni. Non subiranno modifiche i treni del trasporto regionale, e non, di Trenord e Trenitalia.