Sciopero sabato 8 marzo 2025, treni Trenord e Trenitalia a rischio: orari e fasce di garanzia

Milano, 2 marzo 2025 – Sciopero generale sabato 8 marzo. Stando a quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’agitazione è stata indetta da diverse organizzazioni sindacali tra cui Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Cub, Usi-Cit e Flc Cgil, avrà una durata di 24 ore e interesserà trasporti, sanità e istruzione.

Per quanto riguarda i trasporti, lo sciopero potrebbe coinvolgere il personale ferroviario del gruppo FS e Trenord. Ma anche il trasporto aereo. A Milano, i mezzi gestiti dall'Atm (metro, tram e bus) non subiranno stop. Ecco tutte le informazioni.

Stando a quanto riporta il sito internet di Trenitalia, i treni potranno fermarsi dalle 21 di venerdì 7 alle 21 di sabato 8 marzo. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Previste le fasce orarie di garanzia, nonostante si tratti di un'agitazione del fine settimana. Dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 i treni garantiti viaggeranno regolarmente. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sui rispettivi siti internet: trenitalia.com e trenord.it.

I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Non saranno invece a rischio i mezzi Atm a Milano: bus, metro e tram in città sono stati di recente coinvolti in due scioperi distanti 10 giorni l'uno dall'altro.

Anche il trasporto aereo sarà coinvolto. Il sindacato USI-CIT ha proclamato uno sciopero di 24 ore, dalle 00:01 alle 23:59 dell’8 marzo. Questa protesta potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli in tutti gli aeroporti italiani, con un impatto notevole sui passeggeri in partenza e in arrivo.