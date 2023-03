Sciopero 8 marzo 2023: a rischio treni, metro, bus e tram. Orari e fasce di garanzia

Tram a Milano in una foto di archivio

Milano, 4 marzo 2023 – A Milano e in Lombardia è in arrivo lo sciopero generale. Mercoledì 8 marzo, in occasione della festa della donna, braccia conserte per i lavoratori e le lavoratrici di tutti i settori - pubblici, privati e cooperativi - dal trasporto pubblico alla scuola e alla sanità. A proclamare l'agitazione i sindacati Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il Sindacato di Classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi Educazione Ecco quali saranno i servizi coinvolti.

A Milano potrebbero aderire allo sciopero i dipendenti di Atm, anche se, come comunicato dall'azienda le metropolitane "saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18". Le linee potrebbero risentire dello sciopero solo dopo le 18 e fino al termine del servizio. Quanto a bus, tram e filobus "potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio".

"Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti - scrive Trenord -. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Martedì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22".

"Mercoledì 8 - continua la società di trasporti - viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio (senza fermate intermedie)".

"Dalle 21 di martedì 7 alle 21 di mercoledì 8 marzo è indetto uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane - comunica l'azienda -. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity. I treni regionali possono subire variazioni, ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

La sigla Slai Cobas ha fatto sapere che lo sciopero servirà per "rimarcare il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale. La data non è stata scelta a caso: il sindacato ha voluto porre l’accento sulla situazione femminile di lavoro non lavoro, salute e sicurezza, salario non salario, peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuiti e per i gravi tagli alle risorse per la scuola pubblica, la sanità pubblica. Nel mirino anche la tragica violenza sulle donne e l’attacco al diritto di libera scelta della maggioranza delle donne in tema di maternità e di aborto”.

Sempre mercoledì 8 marzo ci saranno due cortei: uno al mattino degli studenti - con partenza prevista alle 9.30 - e uno alle 18.30 dalla stazione Centrale delle organizzazioni femministe per quello che è stato ribattezzato "sciopero produttivo e riproduttivo".