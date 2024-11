Le nevicate più forti avvenute in Lombardia: ve le ricordate tutte?

Milano, 20 novembre 2024 - È attesa per domani, giovedì 21 novembre, dopo una giornata, quella di oggi, segnata invece dal bel tempo e temperature quasi miti, nonostante raffiche di vento anche intense. La neve dovrebbe - il condizionale è d'obbligo, quando si parla di previsioni del tempo - cadere su Milano e diverse aree della Lombardia, anche pianeggianti. Non si tratterà di precipitazioni abbondanti, ma una spolverata "benefica" anche per le condizioni atmosferiche.

Ma quali sono state le nevicate da record in Lombardia? A chi ha passato i 40 anni viene in mente la "grande nevicata del 1985", tre giorni ininterrotti di precipitazioni che provocarono anche danni in serie. Non è questo, però, l'unico episodio di perturbazioni nevose imponenti. Sfogliamo le pagine del calendario all'indietro per vedere quando la regione si vestì di bianco.