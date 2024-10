I redditi 2024 dei parlamentari lombardi: i più ricchi e i più poveri

Milano, 18 ottobre 2024 - Sono apparsi sui portali di Camera e Senato le prime dichiarazioni dei redditi compilate nel 2024 dai parlamentari italiani. Va detto che molti di loro non hanno ancora adempiuto alla pubblicazione - obbligatoria per la legge sulla trasparenza, con possibilità di ottemperare fino alla fine dell'anno - ma l'occasione di fare loro i conti in tasca resta comunque ghiotta. Vediamo chi sono i più ricchi (e i più "poveri", almeno secondo la dichiarazione dei redditi) fra i parlamentari eletti in Lombardia.