Classifica B&B in Lombardia 2024: chi è e cosa cerca il turista e i trend 2025

Le città lombarde che hanno registrato maggiori richieste di soggiorno e prenotazioni dirette nel 2024 nel mondo del bed and breakfast sono state Milano, Bergamo e Como, seguite da Brescia, Monzambano (Mantova), Mantova e Sirmione (Bs). Non molto diversa ma con alcune particolarità la classifica di gennaio 2025 con Milano, Bergamo e Brescia, seguite da Como, Mantova, Ome (Bs) e Monzambano.

Sono i dati forniti dalla piattaforma bed-and-breakfast.it che nel 2024 ha gestito oltre 280.000 contatti confermandosi come piattaforma specializzata di riferimento, riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp). Di questi 33mila erano in Lombardia, quarta regione in Italia dopo il Lazio con Roma, l'Emilia Romagna con Bologna, la Toscana con Firenze.

Le province più gettonate della Lombardia, sono state, stando ai numeri assoluti (non dunque in percentuale) registrati nelle 951 strutture presenti nella regione e iscritte al portale, Milano con 12.500 contatti, quindi Brescia con 4.700, Bergamo con 3.700 e Como con 3000. A gennaio 2025il quarto posto anziché a Como spetta a Sondrio, regione alpina per eccellenza.

Dopo Milano che ha 323 bed and breakfast, segue Brescia con 129, quindi Como con 97 e Bergamo con 91. Nelle altre province si va dalla settantina in giù.

Bed-and-breakfast.it annuncia anche i trend per il 2025: vacanze sempre più personalizzate e lontane dai fenomeni dell'overtourism. La clientela dei b&b, composta per lo più da giovani coppie, cerca soprattutto luoghi serviti dai mezzi pubblici. In crescita le domande di chi vuole portarsi appresso il proprio amico a quattro zampe: le strutture pet friendly sono dunque destinate ad essere le più gettonate. Ecco i dati delle province della Lombardia.

Fonte per dati e immagini il portale italiano bed-and-breakfast.it